أعلنت إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي عن تغييرات طرأت على جدول المباريات الودية التي سيجريها الفريق الكروي الأول خلال معسكره الإعدادي الحالي في النمسا.وأوضح باسم أبوداوود، المشرف العام على الفريق، أن هناك ثلاث مواجهات ودي