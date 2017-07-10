ادملسون وروني يشاركان في تدريبات الفيحاء
الرياض - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 15:13 pm
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباته خلال المعسكر المقام حاليًا في مدينة انسبورك النمساوية ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد.
واكتفى كونستانتين جالكا المدير الفني للفريق بحصة تدريبية صباحية شارك فيها المحترفان ادملسون وروني ، وبدا واضحاً خلال حصة اليوم التدريبية تركيز جالكا على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.
على صعيد متصل أدى حراس المرمى تدريباتهم تحت اشراف رادول جبريل مدرب الحراس.