دياز يستبعد الشمراني من قائمة النمسا ويستدعي ليو

الرياض - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 17:08 pm

أعلن نادي الهلال مساء اليوم الاثنين أسماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين سيغادروا لمعسكر النمسا استعداداً للموسم الكروي الجديد .



وضمت القائمة التي حددها المدير الفني للفريق الارجنتيني رامون دياز 33 لاعباً يتقدمهم ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب ، كما شهدت انضمام المحترف البرازيلي ليو بوناتيني .



وخلت القائمة من اللاعب ناصر الشمراني الذي اشارت عدد من الوسائط الاعلامية الى قرب انتقاله لنادي الشباب .



الجدير بالذكر أن الهلال حقق لقبي الدوري وكاس الملك خلال الموسم الماضي وما زال ينافس في البطولة الاسيوية التي وصل فيها الى الدور ربع النهائي .