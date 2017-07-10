نائب رئيس هيئة الرياضة يبدأ مهامه بلقاء سفيري الصين واليابان

الرياض - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 16:52 pm

بحث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهـيـئة العـامة للريـاضة ظهر اليوم الاثنين بمكتبه في مجمع الأميـر فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض مع سفير جمهورية الصين السيد لي هوا شين البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين في المجال الرياضي وسبل تفعيلها بما يسهم في تعزيز جوانب الدعم لهذه الفعـاليات والبـرامج وتحقيق أهدافها المرجوة.



على صعيد متصل استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم سفير دولة اليابان في المملكة السيد نوريهيرو اوكودا، وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج الرياضيةالمشتركة بين البلدين الصديقين والعمل على تطويرها والسعي للاستفادة منها فيما يخدم أهداف نشر الرياضة في المجتمع .



حضر اللقاءين منصور بن عبدالله المنصور مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة ومحمد الحميضي مدير عام التعاون الدولي .