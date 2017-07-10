ريال مدريد يبدأ اليوم استعداداته للموسم الجديد

مدريد - الألمانية | Monday, 10 July 2017 - 15:47 pm

عاد الفريق الأول لنادي ريال مدريد لكرة القدم اليوم الاثنين للانخراط في استعداداته للموسم الجديد في ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يقضي عطلته الصيفية.



وبدأ ريال مدريد مبكرا استعداداته للموسم الجديد، التي ستتخللها مباراتين في غاية الأهمية في بطولتي كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الأسباني. واستدعى الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا جميع لاعبيه قبل يوم واحد من سفره إلى مدينة لوس أنجليس الأمريكية لكي يبدأ استعداداته للموسم الجديد.



وحضر لاعبو النادي الملكي اليوم إلى مستشفى سانيتاس لا موراليخا من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الدورية داخل وحدة العلاج الرياضي.



ويسافر الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد إلى لوس أنجليس غدا الثلاثاء ليبدأ استعداداته للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.



وسيبقى ريال مدريد في لوس أنجليس طوال 10 أيام قبل أن يسافر في 22 يوليو إلى مدينة سان فرانسيسكو ليواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي وديا، قبل أن يلتقي معه رسميا في الثامن من أغسطس المقبل في بطولة كأس السوبر الأوروبي.



وبعد تلك المباراة بأربعة أيام، يعود الفريق المدريدي إلى لوس أنجليس لملاقاة فريق إنجليزي أخر وهو مانشستر سيتي، الذي يقوده فنيا الأسباني جوسيب جوارديولا.



وفي يوليو الجاري يخوض ريال مدريد في ولاية ميامي مباراة ودية جديدة، ولكن هذه المرة أمام غريمه التاريخي برشلونة الذي سيكون منافسه في مباراة كأس السوبر الأسباني، التي ستقام في 19 أو 20 أغسطس.



ويختتم النادي الأسباني جولته في الأراضي الأمريكية في الثاني من أغسطس في شيكاغو وذلك عندما يواجه أحد فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وفي اليوم التالي يعود ريال مدريد إلى العاصمة الأسبانية من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر الأسباني.

(د ب أ) م ص/ح ص 2017/7/10