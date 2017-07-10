الصفاقسي يطلب المشاركة في البطولة العربية بديلاً للمريخ

الألمانية - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 17:50 pm

بعث النادي الصفاقسي التونسي اليوم الاثنين بطلب رسمي إلى الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل المشاركة في البطولة العربية للأندية والتي تحتضنها مصر بداية من 22 يوليو الحالي.



وتوجه النادي، الحائز على لقب المسابقة تحت اسم دوري أبطال العرب عام 2004 ، بطلب المشاركة إلى الاتحاد العربي بعد إعلان الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" عن تجميد نشاط الاتحاد السوداني لكرة القدم.



ويعني قرار" الفيفا" تجميد أنشطة الأندية السودانية من المشاركة في المسابقات الدولية مع أن مسابقة البطولة العربية للأندية ليست مدرجة ضمن مسابقات "فيفا"، ولم يصدر الاتحاد العربي رده على طلب الصفاقسي.



وذكر الاتحاد العربي ، على موقعه بشبكة الانترنت، أن اللجنة المنظمة للبطولة تدرس حاليا موقف المريخ السوداني من المشاركة في المسابقة في ضوء القرار الصادر من فيفا.

وأضاف: "اللجنة لن تتعجل في إصدار قرارها في ظل المساعي المبذولة على عدد من الأصعدة لا سيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت على بدء البطولة".



ويمثل تونس في المسابقة فريق الترجي الذي يلعب في المجموعة الثالثة مع فرق المريخ السوداني والهلال السعودي ونفط الوسط العراقي.