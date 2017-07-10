نادك تقيم حفل معايدتها السنوي

الرياض - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 18:35 pm

ضمن العادة السنوية والمدرجة في إطار البرامج الاجتماعية وتعزيز التواصل بين الموظفين، أقامت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الرياض حفلها السنوي لمنسوبيها وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط حضور منسوبي الشركة يتقدمهم العضو المنتدب المهندس عبد العزيز بن محمد البابطين ومديرو الإدارات والأقسام.

وهنأ البابطين في كلمته الموظفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مقدماً شكره لهم على ما يبذلونه من جهد في سبيل تقديم الأفضل للشركة، متمنياً لهم التوفيق والمزيد من النجاح في عملهم.

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز أواصر المحبة والإخاء بين منسوبي الشركة، وبث مشاعر الفرح والسرور. وتأكيداً لمستوى العلاقات الأخوية بين منسوبي الشركة وتطبيقاً لتعاليم الشريعة السمحة التي تدعو دائماً إلى التقارب والتكاتف في كل المحافل والمناسبات.