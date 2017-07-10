البرازيلي كوستا يقترب من يوفنتوس

الألمانية - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 20:14 pm

قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين إن ناديه اقترب من بيع لاعبه البرازيلي الدولي دوجلاس كوستا إلى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.



وأوضح رومينيجه أن "المفاوضات جارية بالفعل" بين الطرفين ولكن الصفقة لم تتم حتى الآن.



وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن كوستا (26 عامًا) قد ينتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح الانتقال النهائي في المستقبل.



وأبلغ كوستا نادي بايرن برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وقال رومينيجه إن المفاوضات مع يوفنتوس كانت "إيجابية".



وأوضح رومينيجه : "هناك مقابل مالي، وعندما يصل يوفنتوس لهذا المقابل المالي للصفقة، سنكون على استعداد لاتمامها".



وكان كوستا انتقل إلى بايرن قبل بداية موسم 2015 / 2016 قادماً من شاختار دونيتسك الأوكراني بمقابل مالي أشارت بعض التقارير إلى أنه يبلغ 30 مليون يورو (34 مليون دولار) .



وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن بايرن يطلب 40 مليون يورو للاستغناء عن كوستا إلى يوفنتوس.