عصام الحضري: أتمنى أن أعتزل في التعاون

بريدة - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 19:58 pm

أقام نادي التعاون مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين قدم فيه لاعبيه الجديد، يتقدمهم المصري عصام الحضري الحارس الدولي، حيث أبدى الحضري سعادته وفخره بالانضمام للتعاون، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع.



وقال الحارس المصري في المؤتمر الصحفي الأول مع النادي القصيمي: "فخور بانضمامي إلى نادي التعاون الذي أتمنى أن أعتزل فيه".



وأضاف: "أشكر تركي آل الشيخ الرئيس الفخر للنادي، وأشكر رجال النادي على الحفاوة والاستقبال الذي وجدته، كما أشكر جماهير النادي على الاستقبال الذي تلقيته أثناء وصول لمطار القصيم".



وتابع: "عقدي مع التعاون سنة مع أفضيلة التجديد، وسأثبت للجميع قدرتي وإمكاناتي فالعُمر مجرد رقم، ويبقى الطموح والرغبة وحب النجاح هم الأساس".





وأشاد ‏الحضري بتعاقد التعاون مع مصطفى فتحي واصفاً إياه بالنجم كبير وواثقاً من نجاحه في التعاون والدوري السعودي، فهو لاعب مميز لديه الكثير ليقدمه للفريق خلال فترة وجوده معنا هنا.