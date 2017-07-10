الاتحاد يؤكد تميز"الرياضية".. ويغلق قضية المدرب فيسيري كاساس

جدة - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 21:49 pm

أغلقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اليوم الإثنين ملف المدرب الارجواني خوان فيسيري الذي أشرف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الغربي موسم 2013 / 2014 هـ.



وقال الاتحاد في بيان صدر اليوم الإثنين :" يوضح المركز الإعلامي بنادي الاتحاد بأن مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي قام اليوم بسداد مستحقات المدرب الارجواني خوان فيسيري.



وكان موقع الرياضية قد انفرد بخبر قضية المدرب الارجواني خوان فيسيري عصر اليوم الإثنين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".