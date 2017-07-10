تحذير المتنزهين من الإبحار خلال التقلبات الجوية

جيزان ـ واس | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

حذرت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان الصيادين والمتنزهين من الإبحار خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة تقلبات جوية من نشاط للرياح السطحية وعواصف رملية. وأوضح الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان النقيب عامر بن عبد الرحمن الشهراني أن قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وجه القطاعات والوحدات البحرية كافة بتكثيف جهودها خلال هذه الفترة بهدف تقديم جميع الخدمات لمرتادي البحر والشواطئ من الصيادين والمتنزهين.