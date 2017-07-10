ذهبيتان لتعليم عسير في كوريا

الرياض ـ واس | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في المتوسطة السابعة عشرة للبنات في محافظة خميس مشيط أمس، ميداليتين ذهبيتين على مستوى العالم في معرض كيوي للاختراعات، الذي أقيم في سيؤول بكوريا الجنوبية.

وحصلت المعلمة صالحة الشهراني على الميدالية الذهبية الأولى، كما حققت الطالبة رشا عسيري الميدالية الذهبية الثانية.

من جهته قدم المدير العام للتعليم بعسير جلوي آل كركمان التهنئة للفائزتين، ولقائدة المدرسة عيدة الأحمري، مشيراً إلى أن المنجز الجديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على المستوى المحلي والخليجي والعالمي.