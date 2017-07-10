آل سعيد يرفض استدعاء لاعبين جدد

الرياض ـ فهد البطاح | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

رفض فاضل آل سعيد مدرب المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد فكرة اسـتدعاء أي لاعـب جديد للمنتخب بعد الإصابات التي طالت بعض أعمدة الأخضر مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم للشباب في الجزائر 2017 ، وقرر الجهاز الفني عدم استدعاء أي لاعب جديد وتقليص قائمة المنتخب السعودي من 22 لاعبا إلى18 لاعباً وهو يناسب القائمة الرسمية التي ستقدم للجنة المنظمة قبل انطلاق المونديال بـيومين .

من جانب آخر عاود المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب أمس تدريباتـه بعـــد الرحلة البحرية التـي سمح بها المــدرب فاضـل آل سعيد للاعبين أول أمس، وواصل الأخضر برنامجه الإعدادي لبطولــة كــأس العالـم فــي معســكره الخارجي بســلوفينيـا اســـتعدادا لخــوض لقـــاء الافتتاح أمام منتخب كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل في مباريات المجموعة الرابعة التي تضم بجانب الأخضر السعودي مستضيف البطولة منتخب الجزائر وكرواتيا وآيسلندا والأرجنتين والمغرب