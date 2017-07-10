القوى السعودية تتراجع للمركز الـ21

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

تراجــــع المنتخـــب السعودي لألعاب القوى للمركز الـ 21 في قائمة الترتيب العام في ختام النسخة الثانية والعشرين من بطولة آسيا لألعاب القوى في ولاية أوديشا الهندية التي شهدت مشاركة حوالي 800 رياضي من 45 دولة، وشارك الاتحاد السعودي لألعاب القوى بـ 21 لاعبـاً و اكتفــت السعودية بثلاث ميداليات برونزية حققها العداء السعودي طارق العمري الميدالية البرونزية في سباق 5000 متر، والعداء السعودي علي العمري في سباق 3000 متر موانع والعداء السعودي أحمد خضر في سباق 110 متر حواجز، ولم تشهد البطولة أي أرقام جديدة للمشاركين السعوديين حيــث خرج غالبيتهم مــن المنـافسة مبكراً، وتصــدر الترتيب العام الهند ثم الصين ثم أوزبكستان بينما تصدر المنتخب الكويتي المنتخبات العربية والخليجية .