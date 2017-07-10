الشورى يطالب الهيئة بالشفافية

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامــــج والمشروعات، للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق ومحافظات السعودية كافة بالتعاون والتنسيق مـع الاتحـــاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير المقبلة.

وأفاد الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 ـ1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . وطالب المجلس ـ في قرار آخرـ الهيئة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.

ودعا المجلس الهيئة العامة للرياضة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في المناطق، وفتح مكاتب لها في باقي المحافظات، ومراعاة المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، وذلك بإدراج الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين في الهيئة،ونسب السعودة.

و طالب المجلس الهيئة بإدراج جــداول إحصائية مقارنة توضح مراكز ترتيب المنتخبات السعودية في الألعاب كافة، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري .

كما طالب المجلس الهيئة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء .