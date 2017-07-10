الفيصل يستقبل سفيري الصين واليابان

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهـيـئة العـامة للريـاضة أمس الإثنين بمكتبه في مجمع الأميـر فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، لي هوا شين سفير جمهورية الصين.

وتم خلال اللقاء مناقشة البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين في المجال الرياضي وسبل تفعيلها بِما يسهم في تعزيز جوانب الدعم لهذه الفعـاليات والبـرامج وتحقيق أهدافها المرجوة.

ومن جانبه التقى نائب رئيس مجلس إدارة الهـيـئة العـامة للريـاضة بنوريهيرو أوكودا سفير دولة اليابان في السعودية، وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج الرياضية المشتركة بين البلدين الصديقين والعمل على تطويرها والسعي للاستفادة منها فيما يخدم أهداف نشر الرياضة في المجتمع .