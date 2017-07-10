آل الشيخ يعتمد تصميم القرية الأولمبية

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

اعتمد محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مشروع إعداد المخطط الشامل وتصميم القرية الأولمبية بالرياض "ويشمل مركز النخبة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي"، والذي سيستغرق إعداده فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإشعار بمباشرة العمل.

المشـــروع الذي يحتــــوي ثماني مراحل، تنفذه شركة GMP الألمانيــــــة وشــركاؤها في المملكــة العربية السعودية، (شركة الاتحاد الهندسي السعودية "خطيب وعلمي").

وتعد شركة GMP INTERNATIONAL GMPH إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم والمختصة في تصميم المنشآت الرياضية، حيث حازت على أكثر من 590 جائزة.

ومن المقرر أن تضم القرية الأولمبية في الرياض مرافق متكاملة على الطراز العالمي، تشمل ملاعب وصالات رياضية "داخلية وخارجية" لأكثر من 25 لعبة، إضافة إلى خدمات الأداء الرياضي المكونة من عيادات التأهيل، والاستشفاء، والعلاج الطبيعــي، والقــوة واللياقـة، والتغذية، والتعليم وغيرها.