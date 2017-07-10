سباحو النخبة يواصلون الإعداد في أستراليا

الرياض ـ فهد البطاح | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

واصـل سباحو النخبة السعودية والمكون من الرباعي حسن علي اليوسف وعيسى مهدي الناصر ويوسف حبيب بوعريش وفيصــل نصـار الشلاتي، استعداداتهم المكثفة للمشاركات المقبلة، وذلك من خلال المعسكر الخارجي، الذي يقام في كل من نيوزيلندا واستراليا، وذلك تحت قيادة المدرب الاسترالي مايكل بايبر، ومساعده الوطني علي المعلم.

وشارك السباحون الأربعة في بطولـة " ويلينجتون " للأعمار السنية في نيوزيلندا، حيث تمكن السباح حسن علي اليوسف من الحصول على ميداليتين برونزيتين، فيما حصل زميله يوسف حبيب بو عريش على ميدالية فضية وأخرى برونزية.

أعقــب ذلك المشاركة فـي بطولــة " أوكلاند " المفتوحة، والتي شهدت تأهل السباح يوسف حبيب بو عريش إلى السباق النهائي، وتحطيمه لكافة أرقامه الشخصية.

وينتظر أن يشارك سباحو النخبة السعوديين في بطولة " كوينزلاند " للفئات السنية في بريزبن، والتي ستنطلق في الـ (15) من شهر يوليو الحالي، يعقب ذلك المشاركة في بطولة " جولد كوست " للأعمار السنية بمدينة جولد كوست في الـ (22) من شهر يوليو الحالي، قبل العودة إلى بريزبن والمشاركة في بطولتين مختلفتين، الأولى تقام في الـ (5) من شهر أغسطس المقبل، وتقام الثانية بعدها بـ (13) يوما.