الدوليون ينضمون لتدريبات النصر في تركيا

الرياض - الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 12:57 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الثلاثاء تدريباته الصباحية خلال المعكسر الإعدادي الذي يقيمه هذه الأيام في تركيا في تحضيراً للموسم الكروي الجديد .



وشارك في تدريبات اليوم لاعبو النصر الدوليين بعد الاجازة التي منحت لهم من قبل إدراتا المنتخب السعودي والنصر.



وشهد تدريب اليوم تكثيف الجرعات التدريبية لحراس المرمى من قبل مدرب الحراس الكابتن فهمي عبدالغني .



الجدير بالذكر أن النصر لعب مباراتين وديتين خلال معسكره الحالي كانت الأولى أمام فريق يوفنتوس بوخارست الروماني وألغيت بقرار من الحكم بسبب كثافة الضباب وانعدام الرؤية فيما كانت المباراة الثانية أمام منتخب عمان الأولمبي وانتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف .