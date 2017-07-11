فينغر لا يزال مهتماً بضم مبابي ويؤكد بقاء سانشيز

سيدني - الفرنسية | Tuesday, 11 July 2017 - 08:01 am

كشف الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال الانجليزي لكرة القدم انه لا يزال مهتما بضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي تألق مع فريقه موناكو في الموسم الماضي.



وساهم مبابي في احراز موناكو لقب الدوري الفرنسي للمرة الاولى منذ عام 2000، كما لعب دورا بارزا بوصوله الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا قبل الخروج امام يوفنتوس الايطالي.



ودفع تألق المهاجم الفرنسي الشاب (18 عاما) بالاندية الاوروبية الكبيرة الى الاهتمام به، اذ تحدثت وسائل الاعلام عن عروض خيالية لموناكو للتخلي عنه من ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الانجليزي ...

واشار فينغر الى انه يهتم دائما بالمواهب الشابة بقوله "انه لاعب عندما يستيقظ في الصباح يمكنه اختيار المكان الذي يريد الذهاب اليه. لا يملك الكثير من اللاعبين هذا الحظ".



وتابع المدرب المخضرم اثناء جولة اعدادية للموسم الجديد في سيدني "اعتقد ان لا احد يمكنه القول بانه ليس مهتما بلاعب من هذا النوع يملك مهارة كبيرة في الثامنة عشرة جعلت جميع الاندية مهتمة به".



وكان الروسي دميتري ريبولوفليف مالك نادي موناكو اوضح قبل فترة انه لا يمكن الاحتفاظ بلاعب يرغب في الرحيل عن النادي، ملمحا الى امكان التخلي عن مبابي في حال أراد ذلك.



وكشف فينغر ايضا اهتمامه بزميل مبابي في موناكو توماس ليمار كمهاجم داعم لالكسندر لاكازيت الذي ضمه ارسنال الاسبوع الماضي من ليون مقابل 60 مليون يورو (68 مليون دولار) في صفقة قياسية للناديين.



لكن المدرب الفرنسي لم يقدم تفاصيل اضافية بهذا الخصوص بقوله "انها شائعات فقط في الوقت الحالي وليس هناك أي شيء ملموس فعلا بشأن التوقيع. انه لاعب كنا نتابعه، ولكن الباقي شائعات فقط".



واكد فينغر ان مهاجمه اليكسيس سانشيس (28 عاما) سيبقى في صفوف الفريق، متوقعا ان يمدد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.



وتبدي اندية عدة منها بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر سيتي الانكليزي اهتماما بضم سانشيس، وذكرت تقارير صحافية ان النادي اللندني تلقى عروضا تصل الى 90 مليون يورو (103 مليون دولار) للتعاقد معه.



وقال مدرب ارسنال في هذا الصدد "اللاعبون لديهم عقود ونتوقع ان يحترموها، وهذا ما نريده"، مضيفا "انه (سانشيس) يضيف قيمة رائعة الى الفريق واعتقد ايضا انه يحب النادي كثيرا".

وكان فينغر مدد اواخر مايو الماضي عقده مع ارسنال حتى نهاية موسم 2019 برغم النتائج المخيبة للفريق في الدوري الموسم الماضي وفشله في حجز بطاقة التأهل الى دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ نحو 20 عاما، حيث سيشارك في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد حلوله خامسا.



وبدا فينغر منفتحا على تعاقدات جديدة بتأكيده "انا منفتح على بعض التعاقدات، ولكن ايجاد اللاعبين لتقوية الفريق ليس سهلا لان لدينا لاعبين على مستوى عال".



واضاف "هناك طريقتان للتطور -- تحليل ما قمنا به في الموسم الماضي ان كان جيدا ام لا وتحسينه، وجلب بعض اللاعبين الجدد الى الفريق، واعتقد انه في الوقت الحالي، من المهم بالنسبة لنا تحليل ما حصل في الموسم الماضي ومعرفة اين يمكننا التحسن. انا اركز على هذا الامر حاليا".



وتحدث فينغر عن لاعبه الجديد لاكازيت قائلا "ستكون بدايته مع الفريق هنا (في سيدني)، حيث يلعب ارسنال مباراة ودية ضد سيدني كلوب الخميس، كما اشار الى ان اللاعب الاخر البوسني سياد كولاشيناتس قد يشارك ايضا.

ويلعب ارسنال مباراة ودية ثانية ضد وسترن سيدني وندررز السبت.