الفيصلي يلتقي سينت غيلواز ودياً

الرياض - الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 13:34 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام هذع الأيام بهولندا في إطار استعدات الفريق للموسم الكروي المقبل .



وينتظر أن يدخل لفيصلي اعتباراً من يوم في مرحلة المباريات التجريبيبة حيث سيقابل فريق سينت غيلواز في أولى مبارياته الودية خلال هذا المعكسر الذي سيخوض خلاله 5 مباريات ودية بحسب المركز الاعلامي للنادي .



على صعيد متصل وقعت إدارة نادي الفيصلي صباح اليوم مع اللاعب سلطان مندش لمدة عامين وذلك في مسعكر الفريق بهولندا