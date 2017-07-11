الفيحاء يكمل عدته للقاء ماينز الألماني

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 15:40 pm

اجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباً صباحيا اليوم الثلاثاء تحت اشراف المدير الفني للفريق الروماني كونستانتين جالكا وذلك خلال معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة إنسبروك النمساوية ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

واشتملت حصة اليوم الصباحية والتي شهدت مشاركة جميع اللاعبين على تكثيف الجرعات اللياقية وافتكاك الكرة .

على صعيد متصل تقرر أن يخوض فريق الفيحاء غداً الخميس لقاءه الودي الأول في معسكره الحالي في النمسا أمام فريق ماينز الألماني يوم الأربعاء المقبل.