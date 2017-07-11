تدريبات خاصة لحراس مرمى الشباب

النمسا - الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 15:44 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب اليوم الثلاثاء، تحضيراته ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في وبرفنوينغ بالنمسا، إذ حرص سامي الجابر المدير الفني للفريق خلال الفترة الصباحية على تعزيز النواحي اللياقية للاعبين، إذ قسم اللاعبين إلى عدة مجموعات أدى بعضهم تمارين داخل الصالة الرياضية، قبل أن ينتظم اللاعبون مع مدرب اللياقة أخوان ألفانو الذي طبق معهم عدد تدريبات القوة واللياقة.



من جهة أخرى، واصل حراس المرمى في الفريق فاروق بن مصطفى وعبدالله السديري وفهد الحبيب تدريباتهم الخاصة برفقة مدرب الحراس مارلون بيرسفورد.