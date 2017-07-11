روني: سأعود لمنتخب إنجلترا عبر بوابة إيفرتون

لندن - رويترز | Tuesday, 11 July 2017 - 16:22 pm

يتطلع وين روني مهاجم إيفرتون، إلى انعاش مسيرته مع منتخب إنجلترا، بعدما فقد مكانه في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت في وقت سابق من العام، بسبب قلة مشاركاته مع مانشستر يونايتد.



ويعتبر روني، قائد إنجلترا السابق، هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفا، لكنه شارك لآخر مرة مع بلاده في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام أسكتلندا في نوفمبر الثاني الماضي، بينما يفضل ساوثجيت ضم المهاجمين المتألقين.



وسجل روني ثمانية أهداف في 39 مباراة مع يونايتد في الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من اللعب بانتظام في ظل الاعتماد على اللاعبين الشبان والصفقات الجديدة.



ويبحث روني (31 عاما) عن سيناريو مختلف بعد العودة إلى فريقه السابق إيفرتون، وعقب قضاء 13 عاما في أولد ترافورد.



وقال روني في أول مؤتمر صحفي بعد العودة إلى إيفرتون أمس الإثنين: "أود اللعب لمنتخب إنجلترا".

وأضاف: "بكل تأكيد يجب أن يتخذ جاريث قراراً بشأني، لم أكن ألعب كرة القدم كما أحب، ولا أعتقد أنه يمكن للاعب الانضمام للمنتخب دون اللعب مع ناديه".



وتابع: "لقد أبلغني إذا عدت للعب بشكل أسبوعي فإن باب العودة سيكون مفتوحا، أريد اللعب مع إنجلترا، تركيزي ينصب على اللعب مع إيفرتون والتألق، وإذا حدث ذلك سيكون على جاريث ساوثجيت أن يتخذ قراره".





وقال روني، الذي خاض 119 مباراة مع إنجلترا، إنه كان سيضطر لاعتزال اللعب على المستوى الدولي لو انتقل إلى فريق صيني.



وأضاف: "لو كنت ذهبت إلى الصين، وهو ما كان ضمن خياراتي، لكنت اعتزلت دوليا، هناك فارق كبير في مستوى مسابقة الدوري".