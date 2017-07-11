ريما بنت بندر: تطبيق برنامج التربية البدنية للبنات خطوة داعمة لنشر الرياضة

| Tuesday, 11 July 2017 - 17:48 pm

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضية للتخطيط والتطوير، أن قرار تطبيق التربية البدنية في مدارس البنات يعد خطوة هامة وداعمة لنشر ثقافة الرياضة في المجتمع والتشجيع على ممارستها، مما يسهم في الوصول لمجتمع حيوي، يتطلع الجميع للعمل من أجله.



وشكرت الأميرة ريما بعد صدور قرار وزارة التعليم بتطبيق التربية البدنية في مدارس البنات، أحمد العيسى وزير التعليم على هذه الخطوة، والتي تسهم في تعزيز الوعي بالرياضة وأهميتها في حياة الجميع، كما لفتت الأميرة إلى أن التنسيق الدائم والتعاون الفعال بين قطاعي التعليم والرياضة شهد الكثير من الخطوات الإيجابية خلال المرحلة الماضية.