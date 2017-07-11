كونتي يرغب بضم الإسباني موراتا

لندن - الفرنسية | Tuesday, 11 July 2017 - 17:31 pm

أصبح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا محط اهتمام الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل إنجلترا لكرة القدم، الساعي لتعويض فشله في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو الذي آثر الانتقال من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد.



وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن تشيسلي قدم عرضاً إلى ريال مدريد الأسباني لضم موراتا (24 عاما)، يصل إلى 62 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار أميركي)، براتب أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه في عقد يمتد خمس سنوات.



إلا أن التقارير نفسها أفادت أن النادي الإسباني يطالب بالحصول على 80 مليون جنيه لقاء التخلي عن المهاجم الدولي.



وأدى كونتي دوراً أساسياً في جذب موراتا إلى يوفنتوس الأيطالي في عام 2014، وكان على وشك اللعب في إشرافه، إلا أن المدرب اختار في العام نفسه الانتقال إلى تدريب المنتخب الوطني الأيطالي.



إلا أن موراتا لا يزال راغباً في اللعب بقيادة كونتي، بحسب ما أكد في تصريحات في أبريل لصحيفة "ذي غارديان" الإنجليزية.



وقال اللاعب: "أشعر بأنني مدين له، لأنه أكثر مدرب آمن بي، وأكثر مدرب أراد ضمي، وجعلني أشعر بأنني قادر على اللعب على مستوى عال، لم أحظ بعد بفرصة العمل معه، ولكنني متأكد من القيام بذلك عاجلاً أم آجلا".



ومن الممكن أن يحل موراتا بدلاً من مواطنه دييغو كوستا، الذي أبلغه كونتي في نهاية الموسم المنصرم أنه لا يدخل في خططه للموسم المقبل، رغم تسجيله 20 هدفاً ومساهمته الفعالة في استعادة تشلسي لقب الدوري الممتاز.



ولم تكن العلاقة جيدة بين كونتي وكوستا، ورجحت تقارير عدة أنه قد ينتقل للعب في الدوري الصيني، أو العودة إلى ناديه السابق الإسباني أتلتيكو مدريد، على رغم أن الأخير لا يمكنه ضم أي لاعب جديد حتى يناير المقبل، بسبب عقوبة مفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمخالفته لوائح التعاقد مع اللاعبين القاصرين.



كما اضطر كوستا الموسم المنصرم للاعتذار من الجهاز الفني لتشلسي بعد مشادة في مقر التدريب.



وذكرت صحف عدة أن تشلسي رفض عرضاً أوليا لبيع كوستا (28 عاما) مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، ويسعى على الأقل إلى استعادة الـ 32 مليون جنيه التي دفعها للتعاقد معه في 2014.





وساد اعتقاد في وسائل الإعلام أن موراتا كان الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سادس الدوري المحلي الموسم المنصرم، والذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما أحرز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في مايو الماضي.



إلا أن نادي "الشياطين الحمر" أعلن نهاية الأسبوع الماضي الاتفاق مع إيفرتون على بدل انتقال لوكاكو (24 عاماً)، والذي يقدر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (85,5 مليون يورو)، في أغلى صفقة انتقال بين أندية الدوري الانجليزي الممتاز.



وشكلت هذه الصفقة ضربة موفقة لمدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، وتردد أنها أثارت امتعاض كونتي، لاسيما بعدما كان قد شرع في محادثات مع لوكاكو من أجل الانتقال إلى تشلسي.



وكان تشلسي تخلى عن لوكاكو عندما كان الفريق في إشراف مورينيو، لصالح إيفرتون عام 2014، في مقابل 31 مليون يورو.



وقد يلجأ كونتي في حال فشل ضم موراتا إلى التعاقد مع مواطن الأخير المخضرم فرناندو لورنتي (32 عاما) كخيار احتياطي، ليكون بديلاً لكوستا على المدى القصير.



ولعب لورنتي مع يوفنتوس في إشراف كونتي في 2013، وقدم مستوى جيداً مع سوانسي سيتي الإنجليزي في الموسم الماضي.



وتعاقد تشلسي مع لاعبين حتى إلا أن هما الحارس الارجنتيني ويلي كابايرو في صفقة انتقال حر، والمدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغر مقابل 29 مليون جنيه أسترليني.



وقد يتعرض كونتي لخيبة أمل إضافية في سعيه لضم لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو (22 عاما) من نادي موناكو بطل فرنسا، إذ ذكرت صحيفتا "ذي تايمز" و"ذي ديلي مايل" أن يونايتد مستعد لتقديم عرض يصل الى 40 مليون جنيه كما يرغب النادي الفرنسي، بينما يقتصر عرض تشلسي حاليا على 35 مليونا.



إلى ذلك، كان يونايتد راغباً في ضم لاعب تشلسي الصربي نيمانيا ماتيتش، الإ أن صحيفة "ذي تايمز" أشارت إلى أن هذه الصفقة قد لا تجد طريقها إلى الإنجاز بعد "توتر" في علاقة تشيلسي ومانشستر على خلفية صفقة لوكاكو الذي وقع رسميا للشياطين الحمر.