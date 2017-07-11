النصر يودع راتب شهرين في حسابات لاعبيه

الرياض - الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 19:10 pm

أودعت إدارة نادي النصر عصر اليوم الثلاثاء، راتب شهرين لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حساباتهم البنكية، وذلك سعياً من الإدارة النصراوية لإنهاء كافة المتأخرات المالية على النادي، على أن تكمل باقي المتأخرات في الأيام القادمة، وذلك لاستكمال متطلبات الاحتراف لقيد اللاعبين الجدد في كشوفات الفريق.



يشار إلى نادي النصر أعلن التعاقد مع ثلاثة أجانب حتى الآن، بالإضافة إلى تحويل الحارس وليد عبدالله إلى محترف، حيث انتقل إلى نادي النصر كهاو.