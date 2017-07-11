الاتفاق يواجه فورتونا الهولندي في أولى ودياته

تركيا - الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 19:33 pm

يخوض فريق الاتفاق غداً الأربعاء، أولى تجاربه الودية منذ انطلاق استعداداته للموسم الجديد، وبعد يومين فقط من بدء المرحلة الثانية من استعداداته، والتي انطلقت في مدينة كارتيبيه التركية بإقامة المعسكر الإعدادي، وسيواجه الفريق نظيره فورتونا سيتارد الهولندي، حيث ينتظر أن يمنح مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش الفرصة لعدد كبير من اللاعبين.



وعلى الصعيد الميداني، أدى الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، تركزت الأولى على الجوانب اللياقية والبدنية، بينما خصص ميودراغ الفترة المسائية للجوانب الفنية والتكتيكية، حيث ركز فيها على القائمة التي سيدخل بها مباراة الغد، فيما أراح بقية اللاعبين.



من جهة ثانية، بدأ الثلاثي المصاب يحيى عتين ومحمد الزبيدي وعبدالرحمن العبود تدريباتهم اللياقية الجماعية، بعدما أنهوا البرنامج التأهيلي الذي خضعوا له مع الجهاز الطبي في الفترة الماضية.