القادسية يستعد لمواجهة أغسبورغ بثلاث حصص تدريبية

نورنبيج - الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 20:05 pm

واصل الفريق الأول بنادي القادسية اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الإعدادي في مدينة نورنبيج الألمانية، عبر ثلاث حصص تدريبية بقيادة ناصيف البياوي المدير الفني للفريق.



وبدأت الحصة الصباحية الأولى عند الساعة السادسة صباحاً بجولة على الدرجات الهوائية في المدينة، فيما بدأت الحصة الصباحية الثانية عند الساعة العاشرة، وكانت في النادي الصحي لرفع المعدل اللياقي ولتقوية العضلات لدى اللاعبين تحت إشراف البلجيكي إلكسندر مدرب اللياقة، بينما انطلق التدريب المسائي بالإحماء والإطالة، بعد ذلك ركز البياوي على الجانب التكتيكي والتجانس لدى اللاعبين استعداداً للمباراة الودية الأولى، والتي يواجه فيها الفريق القدساوي بعد غد الخميس فريق أغسبورغ الألماني.



وعلى ذات الصعيد، اعتمد الجهاز الفني للفريق، المباراتين الوديتين الأخيرة في معسكر ألمانيا، حيث تقرر أن تكون الأولى مع فريق انترناشونال ليبزغ وبيبس ستريد الألمانيين.