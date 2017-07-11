30 يوماً على متعة وإثارة دوري المحترفين السعودي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 17:53 pm

تنطلق في العاشر من أغسطس المقبل بطولة دوري المحترفين السعودي لموسم 2017/2018، في نسخة يتوقع لها أن تحمل في طياتها الكثير من المتعة والإثارة، من واقع المستويات الفنية المميزة التي أظهرتها النسخة الماضية، والإضافات النوعية التي شهدتها جميع الفرق المشاركة هذا الموسم.



أقل من 30 يوماً هي الفترة المتبقية لانطلاق النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي، وفقاً لقرار لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي بررت الانطلاقة المبكرة إلى رغبتها في إنهاء الموسم مبكراً، من أجل منح فرصة أكبر للمنتخب السعودي الأول، للاستعداد لمباريات كاس لعالم 2018 بروسيا، في حال تمكن الأخضر من التأهل إلى البطولة العالمية.



واستغلت معظم أندية جميل الفترة المتبقية على انطلاق الدوري في إجراء معسكرات إعدادية مغلقة بغرض الإعداد الجيد، حيث انقسمت الأندية الـ 14 بين النمسا وهولندا ومصر وتركيا.



الجدير بالذكر أن نادي الهلال توج بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2017، فيما توج نادي الاتحاد بلقب كأس ولي العهد.