الشباب يدعم صفوفه بالكنغولي مبومبو

النمسا - الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 20:59 pm

وقعت إدارة نادي الشباب مساء اليوم الثلاثاء، عقداً احترافياً مع الكنغولي ادريس مبومبو، المنتقل من نادي زيسكو يونايتد الزامبي لمدة ثلاثة مواسم، كما وقعت إدارة النادي العاصمي مخالصة مالية مع اللاعب إسماعيل مغربي، مقدمة له شكرها متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.



من جانب آخر، وصل مساء اليوم الثلاثاء اللاعب محمد سالم المنظم حديثاً إلى الفريق الشبابي، إلى معسكر الفريق المقام في النمسا، وسوف يشارك اللاعب في تدريبات الفرقي اغداً الأربعاء.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الشبابي تحضيراته اليوم الثلاثاء، في يومه الـ13 ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في ويرفنوينغ بالنمسا، إذ حرص سامي الجابر المدير الفني خلال الفترة الصباحية على تعزيز النواحي اللياقية للاعبين، إذ قسم اللاعبين إلى عدة مجموعات، طبق بعضهم تمارين داخل الصالة الرياضية، قبل أن ينتظم اللاعبون مع أخوان ألفانو مدرب اللياقة، الذي طبق معهم عدد تدريبات القوة واللياقة.



وفي الفترة المسائية، التي انطلقت الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت النمسا، واصل الفريق تحضيراته تحت أجواء ماطرة، ركز سامي الجابر خلالها على التدريبات التكتيكية.