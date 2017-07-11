الرائد يقوي العضلات برفع الأثقال

بريدة ـ الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

فرض الجزائري توفيق روابح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الرائد تدريبات صباحية ومسائية على لاعبي الفريق أمس الثلاثاء في المعسكر الخارجي الحالي في مدينة أزميت التركية ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

وأخضع الجهاز الفني للفريق اللاعبين لتدريبات صباحية في الصالة الرياضية باستخدام أجهزة الحديد والأثقال بهدف تقوية العضلات وزيادة التحمل لدى اللاعبين، فيما تركز التدريب المسائي على الجوانب اللياقية بالجري حول الملعب، ومن ثم أجرى المدرب تمارين تكتيكية اشتملت على التحكم بالكرة والاستلام والتسليم قبل أن تنتهي الحصة التدريبية بمناورة كروية بين اللاعبين.

يشار إلى أن الرائد سيستهل مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة مضيفه القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة في الحادي عشر من أغسطس المقبل، علما أنه حقق المركز الخامس في النسخة الماضية من الدوري.