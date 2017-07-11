المخزون اللياقي هاجس مدرب الأهلي

جدة أحمد اللوقان | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

شارك معتز هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في تدريبات الفريق التي أقيمت أمس الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية في المعسكر الحالي المقام في النمسا ضمن البرنامح الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

وجاءت مشاركة هوساوي في الخصة التدريبية عقب وصوله إلى المعسكر مساء أمس قادما من دبي بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له.

وكان الفريق الأهلاوي قد عاود التدريبات بعد أن منح الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق اللاعبين راحة عن التدريب المسائي أمس الأول، وسمح لهم بجولة حرة في مدينة فيندشغارستون النمساوية.

وواصل الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوكراني ريبروف تركيزه الكبير على رفع المعدل اللياقي للاعبين، حيث طلب منهم كما كان عليه الحال في الأيام الماضية استخدام الدراجات الهوائية للذهاب والعودة من وإلى الملعب الخاص بالتدريبات.

ويأمل المدرب الأوكراني في أن يصل جميع اللاعبين إلى الجاهزية البدنية خاصة وأن الفريق في مرحلة إعداد وتنتظره استحقاقات مهمة في الموسم الرياضي الجديد.