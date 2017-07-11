الاتفاق يختبر الإعداد أمام فورتونا

الدمام أحمد البريك | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق اليوم الأربعاء أولى تجاربه الودية منذ انطلاق استعداداته للموسم الجديد، وذلك بمواجهة نظيره فورتونا سيتارد الهولندي ضمن معسكره الخارجي المقام حاليا في مدينة كارتيبيه التركية.

وتأتي هذه التجربة الودية بعد يومين فقط من بدء المرحلة الثانية من التحضيرات في تركيا.

وكان الفريق قد أدى تدريباته أمس الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، تركزت الأولى على الجوانب اللياقية والبدنية بينما خصص الصربي ميودراج الفترة المسائية للجوانب الفنية والتكتيكية حيث ركز فيها على القائمة التي سيدخل بها مباراة اليوم الودية أمام الفريق الهولندي، فيما أراح بقية اللاعبين.

من جهة ثانية، بدأ الثلاثي المصاب لاعب الوسط يحيى عتين والمدافع محمد الزبيدي والمهاجم عبدالرحمن العبود تدريباتهم اللياقية الجماعية بعدما أنهوا البرامج التأهيلية التي خضعوا لها مع الجهاز الطبي في الفترة الماضية.

من جانب آخر، يصل اليوم إلى المعسكر محمد الدوسري عضو اللجنة الإدارية للفريق، إلى جانب عمر باخشوين وسمير هلال عضوا اللجنة الفنية للاطلاع على سير المعسكر وتقييم التدريبات وفق مهامهما في اللجنة الفنية.