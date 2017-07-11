الفيحاء يواجه ماينز في أولى التجارب

المجمعة ـ محمد السناني | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الودية الأولى أمام فريق ماينز الألماني ضمن برنامج تحضيراته في معسكره الخارجي المقام حاليا في مدينة انسبروك النمساوية استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وكانت تدريبات الفريق أمس قد شهدت مشاركة اللاعب توفيق بوحيمد الذي التحق بالمعسكر بعد انضمامه حديثا إلى صفوف الفريق قادما من نادي الفتح.

وأخضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كونستانتين جالكا اللاعبين إلى تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، حيث اشتملت الفترة الصباحية على التدريبات اللياقية، وعمد المدرب الروماني في أجزاء من هذه الحصة التدريبية التي شهدت مشاركة جميع اللاعبين على تطبيق عدد من الجمل الفنية ومنها التمرير السريع.

فيما اشتملت الفترة المسائية على التدريبات الفنية والتكتيكية تحت إشراف الروماني كونستانتين جالكا مدرب الفريق، فيما أجرى حراس المرمى تمارين خاصة مع رادو جبريل مدرب الحراس الروماني.

وشهدت التدريبات المسائية حضور سعود الشلهوب رئيس النادي لمتابعة سير المعسكر بعد وصوله إلى النمسا صباح أمس، حيث عقد اجتماعاً مع الجهاز الفني لمناقشة الأمور الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يكتفي الجهاز الفني للفريق بمران صباحي خفيف اليوم الأربعاء قبل مواجهة فريق ماينز الألماني مساءا في أول اللقاءات الودية.

من جهة أخرى، من المنتظر أن تحسم إدارة الفيحاء صفقة اللاعب الأجنبي الثالث مطلع الأسبوع المقبل.