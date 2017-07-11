البرازيليان يشاركان في تدريبات أحد

المدينة المنورة سعود الحبيشي | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي أحد التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على الملعب الرديف بالنادي مشاركة الثنائي البرازيلي رونالدو ولويز ادواردو اللذين أظهرا لمسات فنية جيدة رغم حالة الإرهاق التي بدت واضحه عليهما جراء السفر.

وفضل السعودي عبدالوهاب ناصر مدرب الفريق إراحة الثنائي البرازيلي في جزء كبير من الحصة التدريبية، على أن يشاركا بشكل رسمي مع الفريق اعتبارا من تدريب اليوم بعد اجتيازهما الكشف الطبي وتوقيع العقد النهائي معهما.

وكان تدريب الأمس قد شهد تركيز مدرب الفريق على المجموعة التي سيتم اختيارها للمشاركة في المعسكر المقرر إقامته في القاهرة ضمن برنامج التحضيرات للموسم الجديد، فيما ينتظر وصول الثلاثي عز الدين دوخه الحارس الجزائري، وكارلوس مهاجم منتخب مدغشقر وإسحاق فورساه مدافع منتخب غانا اليوم الأربعاء.‫‬‬