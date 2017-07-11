ستة أهداف في ودية التعاون والباطن

بريدة ـ الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

اكتفى فريقا التعاون والباطن بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب نادي التعاون ضمن استعدادات الفريقــــين للموســم الرياضي الجديد.

وحسـم الباطــن الشــــــوط الأول لصالحـه بثلاثية نظيفة حملت توقيع عبـدالله الجوعـي (4)، والبرازيليــــان جورجي داسيلفا وجوناثان بينتيس في الدقيقتين 33 و40 .

وفي الشــوط الثاني أشـرك البرتغالي جوزيه جوميز مدرب التعاون تشكيلته الأساسية ليتمكن من العودة للقاء بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق السيراليوني الحاج كمارا (11)، والبوروندي سيدريك أميسي في الدقيقتين 13 و 27.

وحرص مدربا الفريقين على إشراك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم قبل السفر إلى المعسكرين الخارجيين، حيث سيغادر التعاون يوم الجمعة المقبل إلى تركيا، في حين ستغادر بعثة الباطن اليوم الأربعاء إلى مصر .