مدرب القادسية يجهز اللاعبين لتجربة أجسبورج

الدمام ـ الرياضية | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

أخضع التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية لاعبي الفريق أمس الثلاثاء إلى تمارين خاصة لتقوية العضلات على الدراجات الهوائية في محيط الفندق الذي يحتضن معسكر الفريق في نورنبيرج الألمانية استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وفرض المدرب التونسي على اللاعبين خوض ثلاث حصص تدريبية لليوم الثاني على التوالي، فكانت الأولى عند الساعة السادسة صباحا بجولة على الدراجات في المدينة الألمانية والمناطق القريبة من الفندق، والثانية عند العاشرة صباحا في النادي الصحي، وصالة الحديد، أما الثالثة فكانت عند الساعة السادسة مساء، وكانت تكتيكية في الملعب المخصص للتدريبات، وفيها ركز البياوي تجهيز اللاعبين للمباراة التي ستكون أمام فريق أجسبورج الألماني، وهي المباراة الودية الأولى للفريق في برنامجه الإعدادي، وبعدها سيواجه كل من انترناسيونال ليبزج وبيتس سترويد الألمانيان، ثم يتحول الفريق إلى تركيا لأكمال معسكره هناك لمدة عشرة أيام، يخوض خلالها ثلاث مباريات ودية.