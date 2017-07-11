الاتحاد يواصل التحضيرات من دون كهربا

جدة ـ علي العمري | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

سمح الجهازان الفني والإداري في نادي الاتحاد لوسائل الإعلام المختلفة مساء أمس الثلاثاء بتغطية الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن ظلت التمارين مغلقة منذ انطلاق التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

اجتماع الرئيس والمدرب

وسبق المران اجتماع بين أنمار الحائلي رئيس النادي مع التشيلي خوزيه سييرا المدير الفني للفريق، كما تحدث رئيس النادي مطولا مع الإداريين خالد العلواني وسلطان ينبعاوي.



راحة للسداسي

ولم يشارك في التدريبات السداسي محمود كهربا، عبدالرحمن الغامدي، عمر المزيعل، ياسين حمزة، بدر النخلي، زياد المولد، وعوض خريص، وذلك بعد أن منحهم المدرب التشيلي سييرا راحة عقب الاختبارات اللياقية التي أجروها.

تأهيل الثنائي

وركز المدرب التشيلي في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية وأجرى مناورة على منتصف الملعب لم يشارك خلالها الثنائي عمار الدحيم وأحمد عسيري اللذين اكتفيا باللف حول المضمار.

وكان عسيري قد عاد للمشاركة مع الفريق أمس الأول بعد غيابه في الفترة الماضية لخضوعه لبرنامج علاجي في أحد المراكز المتخصصة.

وتقرر أن يواصل الثنائي الدحيم وعسيري برامجهما التأهيلية تحت إشراف الجهازين الطبي واللياقي إلى حين دخولهما في التدريبات الجماعية.



المران الأخير

إلى ذلك، يجري الفريق الاتحادي اليوم مرانه الأخير قبل التوجه غدا إلى العاصمة الإنجليزية لندن لإقامة معسكر خارجي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.