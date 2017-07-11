الشباب يتدرب تحت المطر

الرياض ـ علي الحدادي | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

حــرص السعـودي سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب خلال الحصة التدريبية الصباحية التي فرضها على اللاعبين أمس الثلاثاء ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في ويرفنوينج بالنمسا على تعزيز النواحي اللياقية للاعبيـن، إذ قسمهم إلى عدة مجموعات، طبـــق بعضهــم تمارين داخل الصالة الرياضية، قبل أن يجري اللاعبون عددا من تدريبات القوة واللياقة بإشراف اخوان الفانو مدرب اللياقة، فيما واصل الثلاثي فاروق بن مصطفى وعبدالله السديري، وفهد الحبيب حراس مرمى، تدريباتهم الخاصة برفقة مارلون بيرسفور مدرب الحراس.

وفي الفترة المسائية، واصل الفريق تحضيراته تحت أجواء ماطرة، ركز خلالها سامي الجابر على التدريبات التكتيكية.