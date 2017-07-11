الفيصلي يخسر الاختبار البلجيكي

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Tuesday, 11 July 2017 - 00:00 am

خسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي من نظيره بسينت البلجيكي بهدفين مقابل هدف في مباراته الودية الأولى مساء أمس الثلاثاء في معسكرة الحالي بمدينة اندهوفن الهولندية استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وتقدم الفيصلي بهدف مبكر وتحديدا عند الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب حسين القحطاني، لكن الفريق البلجيكي نجح في تعديل النتيجة في الشوط الثاني، قبل أن يسجل الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة. وخاض الصربي فوك رازافيتش مدرب الفريق المباراة بتشكيلتين مختلفتين بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين.