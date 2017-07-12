خاميس: مسرور بالانضمام لبايرن ميونخ ولدي أحلام كثيرة

ميونخ - الألمانية | Wednesday, 12 July 2017 - 15:16 pm

أعرب اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز عن سروره بوصوله إلى ألمانيا للانضمام إلى نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعد أن توصل لاتفاق في هذا الشأن مع ناديه ريال مدريد الأسباني.



وقال رودريجيز من خلال مقطع مصور بثته القناة التليفزيونية الخاصة بالنادي الألماني اليوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ على الانترنت: "أنا مسرور بالتواجد في نادي كبير، كلنا نعرف من هو بايرن، وماذا يعني".



وأضاف النجم الكولومبي26 عاما، في المقطع المصور الذي ظهر فيه وهو ينزل من على متن طائرة يرتدي قميص فريقه الجديد: "إنها ثقافة جديدة، ونادي جديد، إنها حياة جديدة ولكن لدي رغبة كبيرة في خوضها وأحلاما كثيرة، أتمنى أن أقوم بالأمور على نحو جيد".



ووصل رودريجيز إلى ميونخ، عاصمة إقليم بافاريا، مساء أمس الثلاثاء وخضع مباشرة لأول الفحوصات الطبية.

وبعد أن يجري المرحلة الثانية من الفحوصات الطبية، سيوقع رودريجيز في وقت لاحق اليوم على عقد انضمامه لبايرن ميونخ.



وقبل هذا سيتم تقديمه إلى وسائل الإعلام والجمهور ثم يخوض أول تدريباته مع الفريق الألماني مساء اليوم.



وطبقا لتصريحات بعض المصادر داخل النادي البافاري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سيدفع بايرن ميونخ 10 ملايين يورو (11 مليون و400 ألف دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة، كما أنه سيدفع 35 مليون يورو أخرى إذا أراد أن يتمم صفقة شراؤه في نهاية المدة.



وإذا تمت إضافة 10 ملايين أخرى إلى هذا المبلغ، سيحصل عليهم رودريجيز سنويا، فإن ريال مدريد قد يتمم صفقة تقدر بـ 65 مليون يورو في 2019 إذا ما رغب بايرن ميونخ في إتمام صفقة شراء اللاعب.



ويعتبر هذا المبلغ أقل بـ 15 مليون يورو عن المبلغ الذي دفعه ريال مدريد لموناكو الفرنسي في 2014 للحصول على خدمات اللاعب، الذي تألق بشكل ملفت مع منتخب كولومبيا في مونديال البرازيل .2014



ويسافر رودريجيز مع بايرن ميونخ يوم الأحد المقبل في جولته الأسيوية التي ستكون بين سنغافورة والصين.