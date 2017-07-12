ثلاث وديات تجهز بطل الدوري للموسم الجديد

النمسا - الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 17:04 pm

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقايدة الأرجنتيني رامون دياز، خوض ثلاث مباريات ودية في معسكر الفريق الحالي، والمقام في النمسا، حيث سيلاقي في أولى تجاربه الودية فريق سبيتال النمساوي يوم الجمعة 21 يوليو الجاري، فيما سيقابل فريق بنفيتو الإيطالي يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته، فيما يختتم مبارياته الودية بمواجهة فريق ايتيمز التركي يوم الأحد 30 من الشهر ذاته، قبل يوم واحد من عودة الفريق إلى الرياض.