هزازي: الاتحاد نقطة ضعف بالنسبة لي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 16:37 pm

أكد نايف هزازي، لاعب النصر السابق، تلقيه عروضاً احترافية عدة، عقب توقيعه مخالصة مالية مع النادي العاصمي، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن النصر لم يمنحه الفرصة الكافية لتمثيله أساسياً خلال فترة تواجده في صفوفه.



وكشف هزازي في حديثه لنشرة أخبار الرياضة على قناة "العربية": "في البداية المخالصة المالية مع النصر لم أكن أتمناها، لكنها حصلت بسبب أمور كثيرة، ولا زلت احترم النصر وجمهوره كثيراً".



وزاد هزازي: "قرار المخالصة جاء من قبل الطرفين، ونادم جداً على عدم تحقيق أي بطولة بشعار النصر، لكنني لم أمنح الفرصة الكافية للعب أساسياً والظهور بمستواي المعهود مع الاتحاد والشباب".



وتابع هزازي في حديثه الأول عقب مغادرته أسوار نادي النصر: "لدى وكيل أعمالي أكثر من عرض احترافي، ولم أقرر وجهتي حتى الآن، لكنني سأختار المناسب منها خلال الأيام القليلة المقبلة".



وعن الأخبار المتداولة والتي تشير إلى عودته لنادي الاتحاد، علق هزازي: "الاتحاد هو نقطة ضعف بالنسبة لي، والمصلحة الشخصية في النهاية هي كل شيء".



وانضم هزازي لفريق النصر موسم 2015/2016 قادماً من فريق الشباب، وفي 15 يونيو الماضي وقع النصر مع نايف هزازي بمخالصة مالية.