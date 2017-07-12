ميسي يغيب عن أول تدريب تحت إشراف فالفيردي

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 17:22 pm

عاود لاعبو برشلونة تمارينهم، استعداداً للموسم الجديد تحت إشراف مدربهم الجديد إرنستو فالفيردي، الذي حل بدلاً من لويس أنريكي في نهاية الموسم المنصرم، وفي غياب لاعبين بارزين يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وأعلن النادي أن اللاعبين خضعوا صباح اليوم الأربعاء لفحوص طبية، قبل أن يخوضوا التمرين الأول تحت إشراف المدرب السابق لأتلتيك بلباو.



وشملت الغيابات، إضافة إلى ميسي الذي احتفل بزفافه في 30 يونيو، شريكه في خط الهجوم البرازيلي نيمار، وقلب الدفاع الدولي جيرار بيكيه المتواجدين في اليابان ضمن رحلة ترويجية.



ولم تطرأ تعديلات كثيرة على صفوف الفريق مقارنة بالموسم الماضي، الذي أنهاه ثانياً خلف غريمه ريال مدريد، ولم ينضم إلى الفريق سوى جيرار ديلوفوي قادما من إيفرتون، وغادره الفرنسي جيريمي ماتيو وكريستيان تيلو.



وسينضم إلى تدريبات الفريق اعتباراً من الجمعة، أندريس إنييستا وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي وسيرخيو بوسكيتس، بعدما شاركوا مطلع يونيو الماضي في تصفيات كأس العالم 2018 مع منتخبات بلادهم، على أن يلتحق بهم ميسي ونيمار وبيكيه السبت.



وينتقل برشلونة في 19 يوليو إلى الولايات المتحدة في جولة استعدادية للموسم المقبل، يخوض خلالها مباريات ضد يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد في إطار "كأس الأبطال".