باريس سان جرمان يضم البرازيلي ألفيش لمدة عامين

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 17:56 pm

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي، في عقد يمتد حتى سنة 2019.



وفسخ ألفيش (34 عاماً) عقده مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في يونيو الماضي، وسط تقارير رجحت انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي للعب في إشراف مدربه السابق في برشلونة الإسباني جوسيب غوارديولا.



إلا أن فريق العاصمة الفرنسية، كان السباق في الحصول على توقيعه، ونشر الأربعاء عبر "تويتر"، شريطاً قصيراً ترحيبياً بألفيش الذي سيرتدي القميص الرقم 32، العائد إلى مواطنه دافيد لويز المنتقل إلى تشلسي الموسم الماضي.



وقال ألفيش في بيان نشره الموقع الإلكتروني للنادي: "أنا سعيد للغاية بالانتقال إلى باريس سان جرمان، لمست في الأعوام الأخيرة من بعيد مدى نمو النادي الذي أصبح قوة على الساحة الاوروبية".



وأضاف: "صدقوني، انضممت إلى باريس لكي أفوز، سنتقاسم سوياً لحظات كبيرة، أنا واثق من ذلك".





وأشارت تقارير صحافية إلى أن ألفيش سيتقاضى راتباً سنوياً يصل إلى 14 مليون يورو.



وأمضى ألفيش ثمانية أعوام في صفوف برشلونة الإسباني، بينها أربعة مع غوارديولا، وأحرز مع النادي الكاتالوني لقب الدوري الإسباني 6 مرات والكأس المحلية 4 مرات، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس السوبر الأوروبية 3 مرات أيضا.



وفي مطلع موسم 2016-2017، التحق بيوفنتوس، وقدم موسماً ناجحاً في صفوفه، حيث ساهم في إحرازه الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، وبلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها أمام ريال مدريد الإسباني الذي احتفظ بلقبه الأوروبي للموسم الثاني تواليا.