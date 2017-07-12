فيتولو ينتقل إلى أتليتيكو في صفقة مثيرة للجدل

مدريد - الفرنسية | Wednesday, 12 July 2017 - 17:34 pm

‬‬أعلن أتليتيكو مدريد التعاقد مع فيتولو لاعب أشبيلية منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكنه سيلعب معاراً إلى لاس بالماس حتى يناير المقبل، بسبب عقوبة منع أتليتيكو من تسجيل لاعبين ليسدل الستار على صفقة معقدة.



ورغم أن المدير الرياضي لفريق لاس بالماس، قال إن الاتفاق سيتم الأسبوع الماضي، أعلن خوسيه كاسترو رئيس أشبيلية يوم الإثنين الماضي تمديد عقد فيتولو.



لكن فيتولو، بحسب وسائل إعلام إسبانية، غير رأيه بعد مكالمة من أتليتيكو أمس الثلاثاء.



وظهر فيتولو في مقر رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الأربعاء لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده وتبلغ 37.5 مليون يورو بدعم من أتليتيكو كما ذكرت صحيفة ماركا، مما يسمح له بالانتقال إلى لاس بالماس على سبيل الإعارة حتى يكون بوسعه الانضمام لناديه الجديد.



وتوصل لاعب منتخب إسبانيا (27 عاما) لاتفاق مع أتليتيكو ليرتبط به حتى يونيو حزيران 2022.



وقال أتليتيكو في بيان: "يملك فيتولو خبرة كبيرة ويتمتع بكفاءة وخاض 11 مباراة دولية مع إسبانيا، وبات واحداً من أخطر اللاعبين في الدوري الإسباني في المواسم الأخيرة".



وتوج فيتولو مع أشبيلية بالدوري الأوروبي في 2014 و2015 و2016.



وعاقب الاتحاد الدولي "فيفا" أتليتيكو بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد حتى يناير 2018، بسبب مخالفات في ضم لاعبين قصر.