الأهلي يدشن أطقم الموسم المقبل.. وهوساوي يغادر المعسكر

جدة - الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 20:08 pm

دشن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، أطقم الفريق الأول لكرة القدم في النادي للموسم المقبل 2017-2018، وجاءت الأطقم الثلاثة من شركة "أمبرو" للملابس والتجهيزات الرياضية، وجاء الطقم الأول أبيضاً محدداً باللون الأخضر، فيما اكتسى الطقم الثاني باللون الأخضر نقش عليه تيجان صغيرة، وجاء الطقم الثالث باللونين الأخضر والأزرق.



وعلى صعيد متصل، غادر اللاعب معتز هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جدة، بعد تلقيه خبر وفاة شقيقه علي، حيث سمحت له الإدارة بالعودة للبقاء بجانب أسرته لحين انتهاء أيام العزاء.



من جهة أخرى، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غداً الخميس، أولى ودياته في معسكره الإعدادي المقام في النمسا، حيث سيواجه فريق ستانتيتش النمساوي.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بقيادة سيرجي ريبروف المدير الفني للفريق، على فترتين صباحية ومسائية، وشهدت الفترة الأولى قيام عدد من اللاعبين باختبارات السرعة، في حين نقل المدير الفني التدريبات المسائية إلى صالة الحديد، بعد أن حالة الأمطار العزيرة دون مواصلة مران المساء.