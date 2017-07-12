السعوديون الأكثر تتويجا

عبد الغني عوض | Thursday, 13 July 2017 - 00:00 am

تتجه أنظار الجماهير العربية بعد تسعة أيام، صوب مدينتي القاهرة والإسكندرية حيث تنطلق النسخة السابعة والعشرون من البطولة العربية للأندية، في ثوبها الجديد، بعد غياب امتد قرابة 4 أعوام، وذلك بمشاركة 11 ناديًا من مختلف الدول العربية، بدلًا من 12، بعد استبعاد المريخ السوداني، والاتفاق على عدم استدعاء بديل.



الفرق والمجموعات

يشارك في البطولة العربية، فريقان من السعودية، هما الهلال والنصر، إلى جانب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والوحدة الإماراتي، والترجي التونسي، ونصر حسين داي الجزائري، والفيصلي الأردني، والفتح الرباطي المغربي، ونفط الوسط العراقي، والعهد اللبناني، حيث تم تقسيم الأندية الـ11 إلى 3 مجموعات، الأولى تضم الأهلي والفيصلي والوحدة ونصر حسين داي، والثانية النصر والزمالك والفتح والعهد، والثالثة الهلال والترجي والنفط.



جاهزية الملاعب

يحتضن ملعب السلام بالقاهرة، مباريات المجموعة الأولى التي تضم الأهلي والفيصلي والوحدة ونصر حسين داي ويشهد أيضاً حفل الافتتاح، وهو ملعب حديث الإنشاء نسبيًا، يقع في مدينة تحمل اسمه بالعاصمة المصرية، ويتسع لثلاثين ألف متفرج، وتم افتتاحه عام 2009، لاستضافة بعض مباريات مونديال الشباب في ذلك العام، أما مباريات المجموعة الثانية التي تضم النصر والزمالك والفتح والعهد فتقام بملعب الإسكندرية الأقدم في مصر وإفريقيا، حيث تم إنشاؤه عام 1929، وجدد عام 2006 لاستضافة بعض لقاءات كأس الأمم الإفريقية، ويتسع لحوالى عشرين ألف متفرج، وهو الملعب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري، ويقع في حي محرم بك بالإسكندرية.

ويستضيف ملعب برج العرب مباريات المجموعة الثالثة التي تضم الهلال والترجي والنفط، ويقع في منطقة برج العرب، على بعد 25 كم من الإسكندرية، ويعد ثاني أكبر ملعب في قارة إفريقيا، بعد ملعب البنك الوطني في جنوب إفريقيا، إذ يتسع لستة وثمانين ألف متفرج، وتم افتتاحه عام 2007، علمًا بأن سبب بنائه يعود إلى ملف مصر لاستضافة مونديال 2010.



المواعيد والبطولة

تفتتح البطولة يوم السبت 22 يوليو، بلقاء الأهلي المصري مع نظيره الفيصلي الأردني، على ملعب السلام، وتتوالى مبارياتها بشكل يومي، حتى انتهاء دور المجموعات في اليوم الأخير للشهر الميلادي، بينما تقام مباراتا نصف النهائي يوم الخميس الثالث من أغسطس، والنهائي الأحد السادس من أغسطس، وينص نظام البطولة، على تأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل ثانٍ، إلى الدور نصف النهائي.



البداية.. ثلاثة فرق

في عام 1980، دعا الاتحاد العربي لكرة القدم، أبطال الدوريات العربية، للمشاركة في حدث كروي عربي يقام سنويًا، بعد أعوام من الاعتذارات، وحينها شاركت 3 أندية فقط في النسخة الأولى من البطولة، هي الشرطة العراقي، والنجمة اللبناني، والأهلي الأردني، وأقيمت مباراة نصف النهائي بين الأهلي والنجمة، من دور واحد في عمّان، لتعذر استضافة لبنان للمباريات بسبب الحرب الأهلية، وحسم النجمة اللقاء بنتيجة 2ـ1، ليتأهل إلى النهائي أمام الشرطة.

"النوخذة" أول سعودي

وبعد عامين من التوقف بسبب ظروف الحرب، أقيم الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، استضافهما ملعب الشعب في بغداد، يومي 5 و7 فبراير 1982، وانتهت المباراة الأولى بفوز الشرطة 2ـ0، فيما فرض التعادل الإيجابي 2ـ2 نفسه على مباراة العودة، ليتوج الفريق العراقي بالبطولة، بعد توقف عام عادت البطولة للظهور مجددًا عام 1984، والتي انتزعها نادي الاتفاق، كأول فريق سعودي يتوج بها، وظلت منتظمة الإقامة سنويًا حتى عام 1990 حين توقفت بعد الجولة الابتدائية، بسبب حرب الخليج، قبل أن تعود عام 1992 وتستمر لـ10 نسخ متتالية حتى عام 2001، دون أي مشكلات.



تغيير المسمى

في عام 2002 تم تغيير نظامها ومسماها إلى بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية، وأقيمت بجدة، واستمر النظام والمسمى نفسه في نسخة العام التالي بالقاهرة، حتى تحولت إلى "دوري أبطال العرب" في موسم 2003ـ 2004، إذ استمرت لمدة 6 مواسم، إلى حين توقفها بنهاية موسم 2008 ـ 2009.

وخلال الأعوام الثمانية الماضية، أقيمت البطولة مرة واحدة فقط، موسم 2012ـ 2013، تحت مسمى كأس الاتحاد العربي للأندية، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أن لُعبت مجددًا، حتى تم الاتفاق أخيرًا على إقامة النسخة المقبلة تحت مسمى البطولة العربية للأندية 2017.



سجل الأبطال

حازت الأندية السعودية نصيب الأسد في التتويجات بالبطولة، إذ فازت بها 8 مرات، عن طريق الهلال والشباب والاتفاق "مرتين"، والاتحاد والأهلي "مرة واحدة"، فيما فازت بها الأندية التونسية 5 مرات، والجزائرية والعراقية 4 مرات، والمغربية والمصرية مرتين، والقطرية مرة واحدة، ويعد فريق الرشيد العراقي، الأكثر تتويجًا بـ3 ألقاب، يليه الهلال والشباب والاتفاق السعودية، والترجي والصفاقسي التونسيان، ووفاق سطيف الجزائري، بلقبين، علمًا بأن اللقب الأخير 2012ـ 2013، فاز به فريق اتحاد الجزائر.



الجوائز

في مايو الماضي، قبيل انطلاق القرعة، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن جوائز البطولة العربية للأندية، بحيث يحصل كل فريق مشارك على ٢٥ ألف دولار، فيما ينال وصيف البطولة ٦٠٠ ألف دولار، ويجني الفائز باللقب 2.5 مليون دولار.



استبعاد المريخ

ثمة أزمة وحيدة واجهتها البطولة، وهي تجميد "فيفا" للنشاط الرياضي في السودان، وتعليق مشاركات أنديته في البطولات الخارجية، مما اضطر الاتحاد العربي إلى استبعاد المريخ السوداني من المشاركة في البطولة، مع عدم اختيار فريق بديل، واعتماد إقامة البطولة بمشاركة 11 فريقًا بدلاً من 12، وجاء الاستبعاد على خلفية ما اعتبره "فيفا" تدخلًا حكوميًا في عمل الاتحاد، بعد أن تم تنصيب مجموعة النهضة والإصلاح بقيادة الفريق عبد الرحمن سر الختم في مقعد قيادة اتحاد الكرة، على حساب مجموعة التطوير برئاسة الدكتور معتصم جعفر، الذي خاطب "فيفا" بأن هناك تدخلًا حكوميًا، ليتخذ بعدها الاتحاد الدولي قراره بتجميد النشاط الكروي في السودان.