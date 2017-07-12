ركلة جزاء تنهي ودية الاتفاق وفورتونا

الدمام ـ أحمد البريك | Thursday, 13 July 2017 - 00:00 am

تسبــبــت ركلة جــزاء احتسبت للفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال المباراة الودية أمام نظيره فورتونـا سيتـــارد الهــــولندي مساء أمس الأربعاء في انسحاب الفريق الهولندي وعدم إكمـــاله للمواجهـــة احتجاجاً على قرار الحكم التركي.

وانتـــهى الشوط الأول بهدف سجله يوسف السالم في الدقيقة الخامسة، لكن الفريق الهولندي نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، قبل أن يضطر الحكم إلى إنهاء اللقاء قبل وقته الرسمي بعد انسحاب فريق فورتانا الهولندي.

ولعب مدرب الاتفــاق الشوط الأول للمباراة التي أقيمت ضمن البرنــــامج التحضيــــري للفريق في معسكره الحالي في تركيا بتشكيلة مكونة من أحمـد الكسار، وأحمد إبراهـــيم، وعبدالعزيز واصلي، وأسامة السليم، وحسن الحبيب، وعبدالعـــزيز مجـــرشي، وخوانمي كاليخون، وهزاع الهزاع، ومحمد الكويكبي، وعبــدالرحمــن العــبود، ويوسف السالم.

وفي الشوط الثاني أجرى ستة تبديلات على التشكيلة، إذ أشرك عبدالله الصالح، وفواز الطـــريس، وحسن غزواني، وأحمد الشهري، ومحمد السبيعـــي، وفهد الهاجري.

من جهة ثانية، انضم الثــلاثي المدافـــعان عمر السنين وعلي الخـــيـبري والمهاجم محمد الصيعري أمس الأربعاء إلى معسكر الفريق.