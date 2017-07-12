التأشيرات تؤجل معسكر الاتحاد

جدة ـ علي العمري | Thursday, 13 July 2017 - 00:00 am

قررت إدارة نادي الاتحاد تأجيل موعد معسكر الفريق الأول لكرة القدم في العاصمة الإنجليزية لندن إلى بعد غد السبت بسبب عدم صدور بعض تأشيرات عدد من اللاعبين والعاملين.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة الفريق الاتحادي إلى لندن اليوم الخميس لكن عدم اكتمال التأشيرات حال دون ذلك.

ميدانياً، واصل الفــريق تحضيراته أمس تحت إشراف التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق وبمشاركة اللاعبين الذين منحهم المدرب راحة عن مران أمس الأول وفي مقدمتهم المحترف المصري محمود كهربا.

وركز سييرا في الحصــة التدريبية على الجــــانبين اللياقي والفــــني، إذ قسم اللاعبين لأكثر من مجموعة واشتملت التدريبـــات على اللعب من لمســة أو لمستين بهدف زيادة دقة التمرير وسرعة اللعب.

إلى ذلك، قرر المــــدرب التشيلي سييرا استبعاد عدد من اللاعبين عن معسكر لندن أبرزهم ماجد الخيبري الذي أصبح قريباً إلى الانتقــال إلى نادي الاتفاق على سبيل الإعارة، فيما لا يزال الثنائي تركي الجلفان وأحمد الناظري يبحثان عن عروض إعارة بعد قرار المدرب بالاستغناء عنهما.

وأفادت مصادر مقربة من المدرب الـتـشـيـلـي لـ"الرياضية" بأن سييـرا لا يفكر كثيراً في عدم الاستغناء عن بعض الأسماء بسبب العقوبة المقامة على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالمنع من التسجيل .

من جهة أخرى، أقام التشيلـــــي لويس سييرا مدرب الفريق أمس حفل عشاء في مقر النادي احتفاء بأنمار الحــــائلي رئيس النادي واللاعبين مع بداية التحضيرات للموسم الجديد.